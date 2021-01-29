Власть
В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов
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Ялтинской горсовет согласовал назначение двух заместителей главы администрации города – бывшего заместителя гендиректора винзавода «Массандра» Владимира Буряка и экс-министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Соответствующие постановления были приняты на сессии горсовета. Владимир Буряк, работавший с Павленко на заводе шампанских вин «Новый Свет» и в «Массандре», занял пост первого заместителя главы администрации.
«В должности первого заместителя он будет курировать самое сложное направление – жилищно-коммунальное хозяйство. Основная задача – в максимально сжатые сроки решить задачи по созданию комфортной городской среды в сфере ЖКХ. Еще одно направление – территориальные органы. Уверена, что под руководством Владимира Анатольевича взаимодействие между Ялтой, Алупкой и поселками будет более плотным и плодотворным», – написала Павленко в Facebook.
Сергей Стрельбицкий, возглавлявший министерство курортов и туризма Крыма с июня 2015 г. по июль 2017 г., будет курировать экономический блок, инвестиции, создание цифровой экономики и создание проектного офиса.
Ранее на должность руководителя аппарата администрации Ялты была назначена бывший заместитель гендиректора «Массандры» Елена Омесова, а новым начальником департамента имущественных и земельных отношений стала экс-замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксана Лахина.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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