Власть
В Симферополе пообещали открыть сразу десять новых детсадов
Десять детских садов власти планируют открыть в Симферополе до конца 2021 года.
Три из них откроются уже весной, сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Симферополя Татьяна Курова.
«Всего в 2021 году в крымской столице планируется открыть 10 дошкольных учреждений: 6 детских садов по 260 мест, 2 по 100 мест и еще 2 по 200 мест, что позволит сократить очередность более чем на 2 тысячи мест», – отметила она.
По информации Куровой, сейчас очередность в дошкольные учреждения крымской столицы составляет более 4,5 тысячи детей. «На сегодняшний день в Симферополе ведется активная подготовка к открытию дошкольных учреждений. Так, в 2020-2021 учебном году мы обеспечили местами в детских садах порядка 6,6 тысячи детей», – цитирует Курову пресс-служба администрации Симферополя.
Ликвидировать очередь власти обещают к концу 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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