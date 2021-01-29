В Симферополе пообещали открыть сразу десять новых детсадов

Десять детских садов власти планируют открыть в Симферополе до конца 2021 года.

Три из них откроются уже весной, сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Симферополя Татьяна Курова.

«Всего в 2021 году в крымской столице планируется открыть 10 дошкольных учреждений: 6 детских садов по 260 мест, 2 по 100 мест и еще 2 по 200 мест, что позволит сократить очередность более чем на 2 тысячи мест», – отметила она.

По информации Куровой, сейчас очередность в дошкольные учреждения крымской столицы составляет более 4,5 тысячи детей. «На сегодняшний день в Симферополе ведется активная подготовка к открытию дошкольных учреждений. Так, в 2020-2021 учебном году мы обеспечили местами в детских садах порядка 6,6 тысячи детей», – цитирует Курову пресс-служба администрации Симферополя.

Ликвидировать очередь власти обещают к концу 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей. Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В Крыму с родителей требуют в понедельник отчитаться где дети были в субботу. Скопировавшие скриншоты школьных чатов в социальные сети осторожничают и не называют номера заведений.

Дети в Крыму сбежали из реабилитационного центра «путешествовать». Два подростка сбежали из реабилитационного центра в Керчи.

Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей. Более трех тысяч севастопольских учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом третьей учебной четверти.