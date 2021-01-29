В Севастополе завершили расследование убийства пожилого механика

В Севастополе члена экипажа одного из гражданских судов обвинили в убийстве пожилого механика.

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополя.

Как рассказали в ведомстве, 13 января 2020 года в воде у причала Южной бухты Севастополя с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили тело 71-летнего старшего механика одного из гражданских судов. Следователи выяснили, что знакомые погибшего видели его накануне убийства в компании 43-летнего механика с того же судна.

Коллега погибшего после убийства скрылся из Севастополя с денежными средствами, его объявили в розыск.

Подозреваемого задержали в сентябре 2020 года на даче своих родственников в Ленинградской области и этапировали по месту совершения преступления. По решению суда мужчину заключили под стражу, где он находится до сих пор.

Как выяснилось, 30 декабря 2019 года между механиками произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина не менее 17 раз ударил пожилого, задев жизненно важные органы, а потом сбросил его тело в воду.

На данный момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру для подробного изучения и дальнейшего направления в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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