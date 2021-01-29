Власть
В Севастополе уничтожены колонны исторической гостиницы на площади Нахимова
Заказчика и подрядчика приговорили к штрафам.
Федеральное казенное учреждение «Управление Черноморского флота» и его подрядчики оштрафованы на значительные суммы за повреждение объекта культурного наследия по адресу: Севастополь, пл. Нахимова, 2, в результате ведения строительных и земельных работ без соответствующего разрешения.
Речь идет об исторической гостинице Киста, в которой сегодня располагаются постпредство Президента России и севастополькое подразделение армейского спортивного клуба ЦСКА.
Как следует из решения Ленинского районного суда Севастополя от 25 декабря 2020 года, с 25 мая по 12 октября 2020 ремонтно-строительные работы в здании по заказу ФКУ «Управление Черноморского флота» вело ООО «ПК Энергосистемы», в результате чего объект культурного наследия в значительной степени пострадал.
В помещении главного вестибюля уничтожено не менее шести пилястр ионического ордера, а восстановленные пилястры не имеют постаментов и баз. Колонны ионического ордера рядом с парадной лестницей частично утратили элементы, постаменты этих колонн в отдельных местах отделаны плиткой, уничтожена часть венчающего карниза (архитрав) и ряд других архитектурных элементов. В частности, отсутствует литая металлическая балясина и отдельные капители.
В связи с этим следствие инициировало уголовное дело, но в его возбуждении было отказано. Дело перешло в ранг административных.
Представители ФКУ «Управление Черноморского флота» сообщили, что ФКУ не было осведомлено о том, что здание является объектом культурного наследия.
Суд эти тезисы отверг, напомнив, что бывшая гостиница Киста приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2017 года № 139151-р зарегистрирована в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под № 921711308550005.
Кроме того, еще в сентябре 2020 года с целью пресечения нарушений охраны объектов культурного наследия в адрес ФКУ «Управление Черноморского флота» было вынесено предписание о приостановлении работ по адресу: пл. Нахимова, 2. ФКУ предписание проигнорировало, за что было оштрафовано отдельно.
Непосредственный исполнитель работ, ООО «ПК Энергосистемы», признал неисполнение предписания о приостановке работ, но попросил смягчить наказание в связи со сложным финансовым положением — микропредприятие вынуждено брать кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. С учетом раскаяния «ПК Энергосистемы» было оштрафовано на 100.000 рублей.
В ходе отдельного судебного заседания был рассмотрен факт того, что ФКУ «Управление Черноморского флота» с мая по октябрь 2020 года вело строительные и ремонтные работы в бывшей гостинице Киста без разрешения Севнаследия, тем самым совершив административное правонарушение. Выписанный штраф также составил 100.000 рублей.
В связи с повреждением пилястров, капителей, ступеней и балясин, а также оконных проемов здания XIX века ФКУ «Управление Черноморского флота» было признано виновным в нарушении ч. 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей. Суд постановил взыскать с ФКУ минимальную сумму — полмиллиона рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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