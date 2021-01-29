В Севастополе экс-председатель кооператива продавал чужие квартиры

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Бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива «Жилком» в Севастополе пойдет под суд за продажу чужих квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

По данным следствия, с 2016 по 2019 года на тот момент председатель кооператива предложил двум севастопольцам купить свободные паи на квартиры в Ялте и Севастополе. При этом предлагаемые паи уже были проданы другим лицам.

«Таким образом потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 6,9 млн рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении злоумышленника по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Во время предварительного расследования суд наложил арест на денежные средства обвиняемого на сумму выше двух млн рублей, автомобиль и нежилое помещение обвиняемого.

Сейчас уголовное дело передано в Гагаринский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее севастопольские следователи подключились к выяснению обстоятельств двойных продаж квартир в долгострое.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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