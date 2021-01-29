Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +4
море +10

Жилплощадь

В Севастополе экс-председатель кооператива продавал чужие квартиры

В Севастополе экс-председатель кооператива продавал чужие квартиры

фото © rg.ru

Бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива «Жилком» в Севастополе пойдет под суд за продажу чужих квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

По данным следствия, с 2016 по 2019 года на тот момент председатель кооператива предложил двум севастопольцам купить свободные паи на квартиры в Ялте и Севастополе. При этом предлагаемые паи уже были проданы другим лицам.

«Таким образом потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 6,9 млн рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении злоумышленника по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Во время предварительного расследования суд наложил арест на денежные средства обвиняемого на сумму выше двух млн рублей, автомобиль и нежилое помещение обвиняемого.

Сейчас уголовное дело передано в Гагаринский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее севастопольские следователи подключились к выяснению обстоятельств двойных продаж квартир в долгострое.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанку посадят в тюрьму за организацию пункта обмена валют. Жительница Крыма открыла обменный пункт валют в Бахчисарае. На своем бизнесе крымчанка заработала более пяти миллионов рублей.

В Крыму дефицит лекарств пытаются компенсировать контрабандой. На въезде в Крым в пункте пропуска «Армянск» задержали двух мужчин, которые пытались провезти на территорию полуострова незадекларированные лекарства, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги. Сотрудники российской полиции установили личности пользователей, распространявших в социальных сетях призывы к выходу на митинги.

В Симферополе проверяют перевозчиков. До 5 февраля на территории Симферополя проводится профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки».

Власть
Шторм значительно повредил набережную в Севастополе

Шторм значительно повредил набережную в Севастополе

В Севастополе сильный шторм смыл облицовочную плитку на набережной, сообщает пресс-служба правительства города. П

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Власть
В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов

В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов

Ялтинской горсовет согласовал назначение двух заместителей главы администрации города – бывшего заместителя гендиректора винзавода «Массандра» Владимира Буряка и экс-министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Власть
В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги

В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги

Сотрудники российской полиции установили личности пользователей, распространявших в социальных сетях призывы к выходу на митинги.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации