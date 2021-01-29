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Происшествия

В Крыму прокуратура направила в суд дело о похищении фермером ребенка ради выкупа

В Нижнегорском районе перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в похищении 15-летнего подростка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей, сообщает прокуратура Крыма.

Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации ведомства, мужчину обвиняют по нескольким статьям законодательства.

«По версии следствия, обвиняемый в конце мая прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ребенку охотничьим ножом, забрал принадлежащий ему мобильный телефон, после чего похитил 15-летнего подростка. Удерживая несовершеннолетнего на территории сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый заставлял выполнять тяжелую работу», – говорится в сообщении.

В прокуратуре утверждают, что в качестве выкупа за освобождение мальчика «мужчина требовал с родителей 2 млн рублей, в противном случае угрожал продать несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Имя и фамилия обвиняемого не называется, его комментарии отсутствуют.

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