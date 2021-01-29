В Крыму пообещали построить три новые поликлиники и один медцентр

В текущем году Минздрав Крыма приступит к проектированию четырех новых медицинских учреждений.

Об этом сообщил замминистра Владимир Киргинцев на совещании по вопросам строительной отрасли республики.

«В 2021 году планируем начать разработку проектной документации по строительству четырех новых учреждений здравоохранения: многопрофильный медицинский центр в Феодосии и три поликлиники – в Симферополе на улице Балаклавской, в поселке Грэсовский Симферопольского района и в Керчи», – рассказал Киргинцев.

По словам замминистра, в целом отрасль здравоохранения Крыма получит в этом году 11,6 млрд рублей. В частности, планируется выполнить строительно-монтажные работы по 234 объектам и проектирование по 74 объектам.

Киргинцев добавил, что в этом году будут сданы в эксплуатацию 129 ФАПов, а также закуплены пять компьютерных томографов для Симферопольской поликлиники №2, Симферопольской ЦРКБ, а также для больниц Судака, Первомайского и Красногвардейского.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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