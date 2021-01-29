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Власть

В Крыму поймали уклонистов от российской армии

11:07 пятница, 29 января 2021

Сотрудники полиции Бахчисарайского района задержали молодых людей, которые уклонялись от призыва в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщили в пресс-служба МВД по РК.

— Правоохранители задержали троих молодых людей, установив, что каждый из них на протяжении нескольких лет скрывается от сотрудников райвоенкомата. В настоящее время материалы в отношении них будут передаваться в органы Следственного комитета РФ, — рассказали в пресс-службе.

При задержании полицейские объяснили ребятам, что «если бы они сделали правильный выбор, то получили бы в армии навыки самодисциплины, мужества и умения находить грамотный выход из разных ситуаций».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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