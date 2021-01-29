Власть
В Крыму поймали уклонистов от российской армии
Сотрудники полиции Бахчисарайского района задержали молодых людей, которые уклонялись от призыва в вооруженные силы РФ.
Об этом сообщили в пресс-служба МВД по РК.
— Правоохранители задержали троих молодых людей, установив, что каждый из них на протяжении нескольких лет скрывается от сотрудников райвоенкомата. В настоящее время материалы в отношении них будут передаваться в органы Следственного комитета РФ, — рассказали в пресс-службе.
При задержании полицейские объяснили ребятам, что «если бы они сделали правильный выбор, то получили бы в армии навыки самодисциплины, мужества и умения находить грамотный выход из разных ситуаций».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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