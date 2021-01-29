В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги

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Сотрудники российской полиции установили личности пользователей, распространявших в социальных сетях призывы к выходу на митинги.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Личности авторов размещенных материалов были установлены. В результате мероприятий, организованных на всей территории полуострова, оперативниками были выявлены 9 молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых – несовершеннолетние. Также установлены лица более старшего возраста, в отношении которых имеется информация о подстрекательстве подростков к размещению на своих интернет-страницах противоправных призывов», – говорится в сообщении.

Граждане привлечены к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимально предусмотренный штраф для физических лиц составляет 20 тыс рублей.

«Судом каждому из них назначен административный штраф, при этом один из задержанных по решению суда одновременно подвергнут административному аресту. За лиц, не достигших возраста административной ответственности, наказание уже понесли их родители», – добавили в МВД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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