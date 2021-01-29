В Крыму дефицит лекарств пытаются компенсировать контрабандой

На въезде в Крым в пункте пропуска «Армянск» задержали двух мужчин, которые пытались провезти на территорию полуострова незадекларированные лекарства, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

По данным ведомства, граждане везли с собой более 160 упаковок лекарственных средств: антибиотики, местные анестетики, нестероидные противовоспалительные препараты и др.

«Со слов мужчин, препараты они приобрели и ввозили для себя и своих многочисленных родственников. Рецепты на лекарственные препараты в обоих случаях отсутствовали», - отметили в таможне.

Но таможенники пришли к выводу, что по однородности и количеству медицинские препараты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования. Поэтому в отношении каждого из граждан возбудили административное дело по статье «Недекларирование товаров».

Назначена экспертиза. Проводится административное расследование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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