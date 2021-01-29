Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +4
море +10

Власть

В Крыму дефицит лекарств пытаются компенсировать контрабандой

12:24 пятница, 29 января 2021

На въезде в Крым в пункте пропуска «Армянск» задержали двух мужчин, которые пытались провезти на территорию полуострова незадекларированные лекарства, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

По данным ведомства, граждане везли с собой более 160 упаковок лекарственных средств: антибиотики, местные анестетики, нестероидные противовоспалительные препараты и др.

«Со слов мужчин, препараты они приобрели и ввозили для себя и своих многочисленных родственников. Рецепты на лекарственные препараты в обоих случаях отсутствовали», - отметили в таможне.

Но таможенники пришли к выводу, что по однородности и количеству медицинские препараты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования. Поэтому в отношении каждого из граждан возбудили административное дело по статье «Недекларирование товаров».

Назначена экспертиза. Проводится административное расследование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе проверяют перевозчиков. До 5 февраля на территории Симферополя проводится профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки».

Почти 10 тысяч крымских должников лишились права выезда за рубеж. Крымские судебные приставы в минувшем году взыскали 240,6 миллиона рублей с неплательщиков алиментов.

В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил ограничение на проведение банкетов, свадеб и других торжественных и корпоративных мероприятий до 1 марта.

ФСБ-шники в Крыму отчитались о результатах рейдов на браконьеров. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым с начала года провели уже 30 рейдов в районе поселка Щелкино.

Власть
Шторм значительно повредил набережную в Севастополе

Шторм значительно повредил набережную в Севастополе

В Севастополе сильный шторм смыл облицовочную плитку на набережной, сообщает пресс-служба правительства города. П

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Власть
В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов

В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов

Ялтинской горсовет согласовал назначение двух заместителей главы администрации города – бывшего заместителя гендиректора винзавода «Массандра» Владимира Буряка и экс-министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Власть
В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги

В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги

Сотрудники российской полиции установили личности пользователей, распространявших в социальных сетях призывы к выходу на митинги.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации