Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +3
море +10

Общество

В крымской крепости найдена фашистская листовка в стихах

07:46 пятница, 29 января 2021

Бумага не истлела за 70 лет, а слова хорошо читаются.

Расчищая второй этаж шестого капонира крепости «Керчь», что на востоке Крыма, волонтеры сделали уникальную находку — обрывок немецкой газеты, журнала или листовки времен Второй мировой войны. Снимки артефакта они выложили в соцсети.

Так, фото клочка бумаги с четверостишием немецкого поэта, создававшего стихи и боевые гимны для нацистской партии, Герберта Беме, опубликовано в группе «Новости Керчь Крым Россия» соцсети «ВКонтакте». Хорошо читаются отдельные фразы. Также отчетливо виден фрагмент кроссворда с изображением солдата армии Вермахта.

В комментариях к этому сообщению подписчики группы удивились качеству бумаги, не испортившейся за более чем полвека.

Как рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, все находки в крепости «Керчь» будут переданы в научные фонды музея.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Центр разврата и разгула кутящей буржуазии»: почему большевики переименовали Ялту в Красноармейск. Рождество 1921 года ялтинцы встретили с тревогой. Всего полтора месяца назад в Крыму установилась Советская власть. А 8 января жители «южной столицы» полуострова проснулись… в другом городе. Новая власть сменила Ялте имя.

В Крыму начали формировать единый реестр погибших в годы войны. Исследователи планируют создать единую базу данных, которая будет содержать сведения о людях, погибших в Крыму в годы Второй мировой войны.

В Севастополе нашли тела шестерых красноармейцев. Шестерых красноармейцев подняли севастопольские поисковики. И имя лишь одного из них удалось восстановить – по сохранившему вкладышу в смертном медальоне.

В Севастополе нашли ров с останками расстрелянных горожан. Поисковики объединения поисковых отрядов «Долг» в Севастополе на территории Максимовой дачи обнаружили останки десятков горожан, погибших в годы Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 28 января на территории Республики Крым зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки

Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки

Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.

Коронавирус в Крыму
«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку

«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку

В одной из поликлиник Симферополя, куда жители города обратились за прививкой от коронавирусной инфекции, вакцины уже нет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации