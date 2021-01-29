В крымской крепости найдена фашистская листовка в стихах

Бумага не истлела за 70 лет, а слова хорошо читаются.

Расчищая второй этаж шестого капонира крепости «Керчь», что на востоке Крыма, волонтеры сделали уникальную находку — обрывок немецкой газеты, журнала или листовки времен Второй мировой войны. Снимки артефакта они выложили в соцсети.

Так, фото клочка бумаги с четверостишием немецкого поэта, создававшего стихи и боевые гимны для нацистской партии, Герберта Беме, опубликовано в группе «Новости Керчь Крым Россия» соцсети «ВКонтакте». Хорошо читаются отдельные фразы. Также отчетливо виден фрагмент кроссворда с изображением солдата армии Вермахта.

В комментариях к этому сообщению подписчики группы удивились качеству бумаги, не испортившейся за более чем полвека.

Как рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, все находки в крепости «Керчь» будут переданы в научные фонды музея.

В тексте использованы материалы: Форпост

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