Общество
В крымской крепости найдена фашистская листовка в стихах
Бумага не истлела за 70 лет, а слова хорошо читаются.
Расчищая второй этаж шестого капонира крепости «Керчь», что на востоке Крыма, волонтеры сделали уникальную находку — обрывок немецкой газеты, журнала или листовки времен Второй мировой войны. Снимки артефакта они выложили в соцсети.
Так, фото клочка бумаги с четверостишием немецкого поэта, создававшего стихи и боевые гимны для нацистской партии, Герберта Беме, опубликовано в группе «Новости Керчь Крым Россия» соцсети «ВКонтакте». Хорошо читаются отдельные фразы. Также отчетливо виден фрагмент кроссворда с изображением солдата армии Вермахта.
В комментариях к этому сообщению подписчики группы удивились качеству бумаги, не испортившейся за более чем полвека.
Как рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, все находки в крепости «Керчь» будут переданы в научные фонды музея.
В тексте использованы материалы: Форпост
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