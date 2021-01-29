«Умрет каждый третий»: российский врач предсказывает новую эпидемию

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В ближайшее время человечество ждет эпидемия гриппа, смертность от которого будет в десятки раз выше, чем от коронавируса, убежден врач Александр Мясников.

Об этом специалист рассказал в интервью «Газете.ru», комментируя высказывание Билла Гейтса о неготовности мира к новым, более серьезным пандемиям.

Ранее основатель корпорации Microsoft предрек следующую пандемию, которая «может быть в десятки раз хуже» и к которой мир пока не готов.

«Я всегда говорил, что мы ждем эпидемии, и COVID пришел чуть раньше. Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%. Поэтому так срочно разрабатывалась универсальная вакцина от гриппа. Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени», – сказал Мясников.

По его словам, коронавирус – это «тренировка», и нужно сказать ему «спасибо» за то, что высветил «всю неспособность бороться с элементарной эпидемией».

Мясников убежден, что в мире нужно настроить процесс мониторинга заболеваний, чтобы не упустить момент распространения вирусов.

«Нужно делать станции слежения в Бразилии, Суб-Сахарной Африке, Мексике, Китае — откуда это идет и может пойти. Должна быть международная служба биологической безопасности», – добавил врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, Gazeta.ru

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