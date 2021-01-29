Происшествия
Студент украинского вуза пытался вывезти из Крыма старинные монеты
Таможенники изъяли 13 старинных монет у студента, который выезжал из Крыма на материковую Украину.
Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, по предварительным данным монеты «представляют историческую и культурную ценность».
«Монеты обнаружены сотрудниками Крымской таможни при осуществлении таможенного контроля в отношении лиц, убывающих с территории Российской Федерацию через пункт пропуска «Армянск». К таможенному досмотру предъявлено портмоне студента украинского вуза, в котором, среди современных монет, находились 13 монет различного номинала и принадлежащие разным эпохам», – говорится в сообщении.
По словам молодого человека, он понятия не имел, что монеты могут представлять историческую и культурную ценность. Также он не знал, что они подлежат обязательному письменному декларированию и для их вывоза необходимы разрешительные документы. В настоящее время монеты изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о мере ответственности гражданина за допущенное правонарушение.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму прокуратура направила в суд дело о похищении фермером ребенка ради выкупа. В Нижнегорском районе перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в похищении 15-летнего подростка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей, сообщает прокуратура Крыма.
В Севастополе экс-председатель кооператива продавал чужие квартиры. Бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива «Жилком» в Севастополе пойдет под суд за продажу чужих квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.
Начальник крымского Погрануправления ФСБ госпитализирован с COVID-19. Начальник Погрануправления ФСБ по Республике Крым Сергей Станкевич госпитализирован в Москве с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Крымчанку посадят в тюрьму за организацию пункта обмена валют. Жительница Крыма открыла обменный пункт валют в Бахчисарае. На своем бизнесе крымчанка заработала более пяти миллионов рублей.
Чем грозят Крыму три крупных астероида
Ученые призывают соблюдать спокойствие.
Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру
Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.
ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях
В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
26 января
Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки
Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.