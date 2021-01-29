Студент украинского вуза пытался вывезти из Крыма старинные монеты

Таможенники изъяли 13 старинных монет у студента, который выезжал из Крыма на материковую Украину.

Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, по предварительным данным монеты «представляют историческую и культурную ценность».

«Монеты обнаружены сотрудниками Крымской таможни при осуществлении таможенного контроля в отношении лиц, убывающих с территории Российской Федерацию через пункт пропуска «Армянск». К таможенному досмотру предъявлено портмоне студента украинского вуза, в котором, среди современных монет, находились 13 монет различного номинала и принадлежащие разным эпохам», – говорится в сообщении.

По словам молодого человека, он понятия не имел, что монеты могут представлять историческую и культурную ценность. Также он не знал, что они подлежат обязательному письменному декларированию и для их вывоза необходимы разрешительные документы. В настоящее время монеты изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о мере ответственности гражданина за допущенное правонарушение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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