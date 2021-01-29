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Снег исчезнет: прогноз погоды в Крыму на выходные
фото © pixabay.com
Свежевыпавший снег в Крыму растает уже в ближайшие дни, так как столбики термометров поднимутся до +10.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Буквально уже в пятницу начнется разворот воздушных потоков на устойчивую Юго-западную струю всей толщи тропосферы. Это значит, что в регион каждый день будут поступать все новые и новые порции теплого и влажного воздуха с восточного Средиземноморья. По сути, впереди крымчан ждет настоящее субтропическое тепло.
Поэтому от того снега, который выпал накануне, не останется и следа в ближайшие дни, но а в горах вообще снег может растаять «под корень». Температура будет аномально высокая», - спрогнозировал специалист.
Он уточнил, в ближайшие выходные ночью будет от +1…+6 ночью, а днем +5…+10.Накануне в Крыму из-за прохождения холодного фронтального раздела пошел сильный снег, а температура воздуха резко понизилась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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