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Общество

Снег исчезнет: прогноз погоды в Крыму на выходные

19:00 пятница, 29 января 2021
Снег исчезнет: прогноз погоды в Крыму на выходные

фото © pixabay.com

Свежевыпавший снег в Крыму растает уже в ближайшие дни, так как столбики термометров поднимутся до +10.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Буквально уже в пятницу начнется разворот воздушных потоков на устойчивую Юго-западную струю всей толщи тропосферы. Это значит, что в регион каждый день будут поступать все новые и новые порции теплого и влажного воздуха с восточного Средиземноморья. По сути, впереди крымчан ждет настоящее субтропическое тепло.

Поэтому от того снега, который выпал накануне, не останется и следа в ближайшие дни, но а в горах вообще снег может растаять «под корень». Температура будет аномально высокая», - спрогнозировал специалист.

Он уточнил, в ближайшие выходные ночью будет от +1…+6 ночью, а днем +5…+10.Накануне в Крыму из-за прохождения холодного фронтального раздела пошел сильный снег, а температура воздуха резко понизилась. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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