Симферополь потратит почти шесть миллионов на ликвидацию свалок

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился тендер на ликвидацию стихийных свалок на территории Симферополя.

Лот на 5,8 миллионов рублей был размещен 28 января.

При этом в условиях не прописаны объемы свалок, которые необходимо будет ликвидировать победителю тендера. По словам начальника управления информационной политики администрации Симферополя Андрея Черниченко, закупка была сформирована на основании выводов двух департаментов.

«Работает Департамент городского хозяйства и Департамент административно-технического контроля. Ежедневно они выявляют эти свалки и формируют перечень. Исходя из этого перечня, вносится примерный объем и на основании этих цифр была сформирована закупка. Техзадание формируется по общему весу мусора», - пояснил Андрей Черниченко.

Он также отметил, что МБУ «Город», созданное для уборки Симферополя, не может заниматься этим видом деятельности по ряду причин.

«У МБУ «Город» нет лицензии на вывоз твердых коммунальных отходов. Это лицензионный вид деятельности. Кроме того, подобная деятельность не прописана в уставе предприятия. Соответственно, у них нет этого в муниципальном задании. Даже тот мусор, который они собирают по городу, они не вывозят, а заключают контракт с другими организациями», - подытожили в администрации Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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