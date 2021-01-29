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Шторм значительно повредил набережную в Севастополе
фото © Мэрия Севастополя
В Севастополе сильный шторм смыл облицовочную плитку на набережной, сообщает пресс-служба правительства города. П
о данным директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сейчас размытую плитку собирают, чтобы потом снова умостить пострадавшую территорию.
«Шторм был действительно сильный. Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе Дворца Пионеров, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Всего пострадало порядка 150 кв. м покрытия. По поручению губернатора мы с самого утра вышли ликвидировать последствия шторма. Рабочие собирают плитку, а камень, который оказался в воде, будут поднимать водолазы», – сообщил Горлов.
Представитель властей заверил, что все восстановительные работы закончат в кратчайшие сроки. Мощение плиткой начнется тогда, когда позволят погодные условия. В этот раз строители будут использовать усиливающие растворы, чтобы покрытие могло выдерживать удары волн во время штормов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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