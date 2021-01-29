Власть
Севастопольцы должны освободить подъезды от своих вещей
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Инспекторы севастопольского управления МЧС посетили дом на улице Косарева, жильцы которого жаловались на захламленный соседями подъезд.
В нем находились старая, вынесенная после ремонта мебель и строительные отходы в мешках. Все это не только создает неудобство, но делает проживание в доме небезопасным.
Между тем 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», в котором особое внимание уделяется обстановке в подъездах многоквартирных домов, обращают внимание спасатели.
«Лестничные клетки и марши не могут использоваться для хранения горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов, также не должны загромождаться, они могут использоваться как пути эвакуации при пожарах и прочих происшествиях. В том числе запрещено устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы», – сообщил сотрудник МЧС Сергей Чертенков.
Также запрещается устанавливать на путях эвакуации запертые двери и решетки, использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи для производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
Нельзя размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. На в поэтажных коридорах и в открытых переходах лестничных клеток запрещено устанавливать внешние блоки кондиционеров.
Проверка, проведенная 27 января, подтвердила факты из обращения граждан.
«Установлены нарушения правил пожарной безопасности. По результатам будут предприняты меры реагирования в адрес управляющей компании», – говорится в сообщении ведомства.
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