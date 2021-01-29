Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в Крым

фото © Новости Крыма

Россия отказывается предоставить доступ в Крым мониторинговой миссии ОБСЕ и других международных организаций.

Об этом во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене сказала временная глава миссии США Кортни Остроен.

«Мандат СММ, взятый на себя Постоянным советом, обеспечивает миссии «безопасный и надежный доступ на всю территорию Украины»; все мы знаем, что Крым – это Украина», – сказала представительница США.

По ее словам, несмотря на то, что Россия препятствует в доступе СММ ОБСЕ в Крым, международное сообщество продолжает еженедельно узнавать о политически мотивированных арестах и преследованиях на полуострове.

«На прошлой неделе украинская организация «Крым SOS» опубликовала отчет, основанный на интервью некоторых освобожденных политзаключенных из Крыма. В отчете задокументированы злоупотребления и условия содержания под стражей, которым подвергаются политические заключенные, в том числе избиение тюремными охранниками, применение электрошока и инсценировка казней», – сказала Кортни Остроен.

По ее словам, «урегулирования ситуации в Украине должно происходить в соответствии с международным правом и с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич также выступал на этом заседании с докладом о ситуации в Украине, при этом Крым не упоминался.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опять скандал из-за раздачи «блокадного» хлеба. Администрация Перовского сельского поселения извинилась за скандал вокруг акции «Блокадный хлеб», объяснив, что хлеб раздавался пожилым ветеранам как символический блокадный паек.

Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру. Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.

В Ялте назначили новых вице-мэров: в их числе экс-глава минкурортов. Ялтинской горсовет согласовал назначение двух заместителей главы администрации города – бывшего заместителя гендиректора винзавода «Массандра» Владимира Буряка и экс-министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Никто не понимает зачем: в центре Севастополя построят пропускной пункт. В рамках культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе построят контрольно-пропускной пункт.