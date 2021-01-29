Прогноз погоды в Крыму на пятницу 29 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 29 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, снег/обледенение (Местами очень сильный мокрый снег), уровень опасности оранжевый, ветер (местами очень сильный юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 36 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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