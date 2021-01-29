Площадь лесных пожаров в Крыму сократилась за год в три раза

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Общая площадь лесных пожаров в Крыму сократилась в 2020 году в три раза в сравнении с данными предыдущего года.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В общей сложности удалось добиться неплохих показателей. Снижение общего количества пожаров на 25% (по сравнению с 2019 годом). В прошедшем году было около 4 тысяч выездов на пожары», – сказал Аксенов сегодня в ходе подведения итогов деятельности главного управления МЧС по Крыму за 2020 год.

По данным главка, общую площадь лесных пожаров удалось сократить в прошедшем году в три раза. К тушению возгораний сухой растительности спасатели привлекались 1 658 раз. Основной причиной этих пожаров стала сухая и ветреная погода в теплый период. Материальный ущерб от пожаров составил более 77 млн рублей.

Отмечается, что за 2020 год на пожарах спасен 121 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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