Происшествия
Площадь лесных пожаров в Крыму сократилась за год в три раза
фото © Новости Крыма
Общая площадь лесных пожаров в Крыму сократилась в 2020 году в три раза в сравнении с данными предыдущего года.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«В общей сложности удалось добиться неплохих показателей. Снижение общего количества пожаров на 25% (по сравнению с 2019 годом). В прошедшем году было около 4 тысяч выездов на пожары», – сказал Аксенов сегодня в ходе подведения итогов деятельности главного управления МЧС по Крыму за 2020 год.
По данным главка, общую площадь лесных пожаров удалось сократить в прошедшем году в три раза. К тушению возгораний сухой растительности спасатели привлекались 1 658 раз. Основной причиной этих пожаров стала сухая и ветреная погода в теплый период. Материальный ущерб от пожаров составил более 77 млн рублей.
Отмечается, что за 2020 год на пожарах спасен 121 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не разминулись Hyundai и Audi: два человека в больнице. На автодороге Симферополь-Алушта в районе села Андрусово произошло столкновение внедорожника Hyundai Tucson и седана Audi A6, в результате которого пострадали два человека.
Три подростка из Ленобласти сбежали в Крым из-за тепла и яблок. Школьников из Соснового Бора, которые ушли из дома накануне, разыскивают по всей России.
В Севастополе мужчина упал с балкона и разбился. В Севастополе мужчина упал с балкона многоэтажного дома.
Крымчанка спровоцировала дворнягу и чуть не лишилась глаза. По крымским социальным сетям разошлись жуткие фотографии после очередного нападения собаки на человека в Керчи.
Чем грозят Крыму три крупных астероида
Ученые призывают соблюдать спокойствие.
Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру
Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.
ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях
В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
26 января
Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки
Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.