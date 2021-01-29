Новый водовод под Керчью обойдется в 115 миллионов

Стоимость контракта на строительство нового 30-километрового водовода в керченском поселке Героевка составляет 115,2 млн. рублей.

Такие данные размещены в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

По условиям контракта, строительно-монтажные работы должны завершиться в феврале 2022 года. Их заказчиком выступает Ивестстрой РК. Исполнитель - симферопольская компания ООО «Стройгазсети». Подготовительный этап предполагает в частности проведение предварительных археологических работ, а заключительный – благоустройство территории.

Как написал на своей странице в Facebook написал глава администрации Керчи Сергей Бороздин, подрядчик приступил к первому этапу строительства.

«Определена точка врезки в существующую сеть, завезена часть материала, ведется разбивка трассы. Затем предстоят земляные работы, укладка, сварочные, строительные работы. Будут использоваться полиэтиленовые трубы производства крымского завода. Гарантийный срок эксплуатации такого водопровода составляет 50 лет», - написал в социальной сети керченский градоначальник.

Как уточнили в администрации Керчи, на данный момент жители Героевки обеспечиваются привозной водой: «в соответствии с Указом главы Крыма стоимость привозной воды для населения равняется ее стоимости для потребителей централизованных сетей».

Новый водовод под Керчью строят в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Этой программой предусмотрено также газоснабжение Героевки.

Данные работы также выполняет ООО «Стройгазсети». По данным керченской администрации, к настоящему моменту специалисты компании завершили первый этап проекта - строительство подводящего газопровода высокого давления. В этом году запланировано строительство разводящих сетей, ведущих к домовладениям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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