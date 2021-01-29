Никто не понимает зачем: в центре Севастополя построят пропускной пункт

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В рамках культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе построят контрольно-пропускной пункт.

Сведения отражены в акте государственной историко-культурной экспертизы. С информацией можно ознакомиться на сайте управления по охране объектов культурного наследия Севастополя.

КПП планируют расположить между памятником Солдату и Матросу и Александровской батареей. Помещение контрольно-пропускного пункта будет иметь высоту более трех метров, а вход оформят в стеклянном исполнении. Как и кого будут контролировать и пропускать, пока неясно. В акте историко-культурной экспертизы указано, что сопутствующее благоустройство прилегающей территории (плитка, газоны, урны) предусматривает «беспрепятственный проход через КПП и вокруг него».

Ранее сообщалось о том, что жилые дома и образовательные учреждения кластера будут ограждены заборами. Документы утверждают, что строительство КПП будет происходить с применением «щадящих технологических режимов», чтобы не допустить физического воздействия на объекты культурного наследия. Стройка кластера, несмотря на государственный статус, уже давно стала скандальной - оказалось, что разрешительных документов на нее вовремя не подготовили, а проект театра, созданный австрийским архитектурным бюро, принес ему санкционные проблемы.

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