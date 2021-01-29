Начальник крымского Погрануправления ФСБ госпитализирован с COVID-19

Начальник Погрануправления ФСБ по Республике Крым Сергей Станкевич госпитализирован в Москве с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Об этом сообщил интернет-проект Mash.

«Контр-адмирал Сергей Станкевич лечился в Керчи, из-за ковида появились осложнения. Дыхательная недостаточность прогрессировала, врачи транспортировали начальника в Москву», – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что самочувствие Станкевича ухудшилось 9 января, а уровень кислорода стал падать. В Москве его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас состояние Станкевича стабильно.

Известно, что коронавирусом в Крыму уже переболели председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, вице-премьер Елена Романовская, министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 18 января также сообщил, что «переболел». 4 января в COVID-госпитале скончался руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов.

За последние сутки в Крыму подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, девять пациентов с COVID-19 умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму дефицит лекарств пытаются компенсировать контрабандой. На въезде в Крым в пункте пропуска «Армянск» задержали двух мужчин, которые пытались провезти на территорию полуострова незадекларированные лекарства, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В Крыму начали задерживать людей за призывы выйти на митинги. Сотрудники российской полиции установили личности пользователей, распространявших в социальных сетях призывы к выходу на митинги.

В Симферополе проверяют перевозчиков. До 5 февраля на территории Симферополя проводится профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки».

Почти 10 тысяч крымских должников лишились права выезда за рубеж. Крымские судебные приставы в минувшем году взыскали 240,6 миллиона рублей с неплательщиков алиментов.