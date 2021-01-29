Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус за прошедшие сутки унес жизни девяти крымчан ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● «Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку ● В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время
Начальник крымского Погрануправления ФСБ госпитализирован с COVID-19
Начальник Погрануправления ФСБ по Республике Крым Сергей Станкевич госпитализирован в Москве с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Об этом сообщил интернет-проект Mash.
«Контр-адмирал Сергей Станкевич лечился в Керчи, из-за ковида появились осложнения. Дыхательная недостаточность прогрессировала, врачи транспортировали начальника в Москву», – говорится в сообщении.
Издание сообщает, что самочувствие Станкевича ухудшилось 9 января, а уровень кислорода стал падать. В Москве его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас состояние Станкевича стабильно.
Известно, что коронавирусом в Крыму уже переболели председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, вице-премьер Елена Романовская, министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 18 января также сообщил, что «переболел». 4 января в COVID-госпитале скончался руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов.
За последние сутки в Крыму подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, девять пациентов с COVID-19 умерли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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