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Коронавирус в Крыму

Начальник крымского Погрануправления ФСБ госпитализирован с COVID-19

12:53 пятница, 29 января 2021

Начальник Погрануправления ФСБ по Республике Крым Сергей Станкевич госпитализирован в Москве с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Об этом сообщил интернет-проект Mash.

«Контр-адмирал Сергей Станкевич лечился в Керчи, из-за ковида появились осложнения. Дыхательная недостаточность прогрессировала, врачи транспортировали начальника в Москву», – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что самочувствие Станкевича ухудшилось 9 января, а уровень кислорода стал падать. В Москве его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас состояние Станкевича стабильно.

Известно, что коронавирусом в Крыму уже переболели председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, вице-премьер Елена Романовская, министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 18 января также сообщил, что «переболел». 4 января в COVID-госпитале скончался руководитель МЧС Крыма Сергей Шахов.

За последние сутки в Крыму подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, девять пациентов с COVID-19 умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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