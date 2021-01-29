На транспортном шоссе в Керчи на полмесяца ограничили движение

В Керчи до 11 февраля ограничили движение транспорта по шоссе Героев Сталинграда из-за проведения его реконструкции.

Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«С 9 часов 28 января до 6 часов 11 февраля 2021 года будет производиться демонтаж балок пролетных строений путепровода над автодорогой по ул. Буденного в Керчи, в связи с чем в этот период времени будет ограничено движение автотранспорта, которое будет осуществляться по двум полосам данной автодороги вместо осуществления движения автотранспорта по четырем полосам дороги», – проинформировал он.

Бороздин сообщил, что работы по демонтажу балок пролетных строений путепровода будут осуществляться ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени.

На совещании с членами правительства России 13 января российский президент Владимир Путин сказал, что в Крыму низкие показатели освоения средств, выделенных на ремонт дорог. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что такая ситуация связана с тем, что выделенные средства пришли позже.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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