Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки

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Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«После продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 28 и 29 января 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов», – говорится в штормовом предупреждении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что сегодня на полуострове ожидается ветреная погода с осадками.

В Симферополе в ночь техника МБУ «Город» проводила противогололедную обработку аварийно опасных участков, спусков и подъемов, основных перекрестков и кольцевых развязок. Работа велась во взаимодействии с ГИБДД города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

С раннего утра на уборку общественных пространств Симферополя вышло 222 дворника МБУ «Город». Использовано порядка 44 тонн реагента.

Дальнейшие работы по уборке снега и противогололедной обработке проезжей части и пешеходных коммуникаций будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, Gazeta.ru

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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