Общество
Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки
фото © ria.ru
Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«После продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 28 и 29 января 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов», – говорится в штормовом предупреждении.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.
Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что сегодня на полуострове ожидается ветреная погода с осадками.
В Симферополе в ночь техника МБУ «Город» проводила противогололедную обработку аварийно опасных участков, спусков и подъемов, основных перекрестков и кольцевых развязок. Работа велась во взаимодействии с ГИБДД города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
С раннего утра на уборку общественных пространств Симферополя вышло 222 дворника МБУ «Город». Использовано порядка 44 тонн реагента.
Дальнейшие работы по уборке снега и противогололедной обработке проезжей части и пешеходных коммуникаций будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым, Gazeta.ru
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 28 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 28 января.
Прогноз погоды в Крыму на среду 27 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 27 января.
Снегопад и похолодание ожидаются в Крыму через два дня. Мокрый снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в Крыму с 28 января.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 26 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 26 января.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 28 января на территории Республики Крым зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Мокрый снег и сильный ветер продлятся в Крыму еще сутки
Неустойчивый характер погоды сохранится в Крыму еще в течение суток.
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан.
19 часов назад
Россияне скупают гостиницы в Крыму
21 час назад
Власти Алушты рассказали о ситуации с водоснабжением
23 часа назад
Прожорливая Москва съедает крымские овощи
13 часов назад
«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку
В одной из поликлиник Симферополя, куда жители города обратились за прививкой от коронавирусной инфекции, вакцины уже нет.