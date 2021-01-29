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Власть

Крымский депутат лишился мандата за интерес к недвижимости тещи Аксенова

18:18 пятница, 29 января 2021
Керчь
Крымский депутат лишился мандата за интерес к недвижимости тещи Аксенова

фото © ankerch-crimea.ru

Депутата керченского городского Совета Константин Ерманов досрочно лишили мандата.

Такое решение принято сегодня на депутатской сессии.

Вина Ерманова заключается в том, что он не указал в декларации о доходах сумму, возвратившуюся на социальную карту его жены от оплаты за детский сад и 10 тысяч уставного капитала в его фирме.

Он не один, кто, невольно или намеренно, совершил ошибки при заполнении декларации. Сегодня же горствет Керчи рассмотрел дела еще двух депутатов: депутат от КПРФ Марина Милютина забыла указать автомобильный прицеп и 10 тысяч рублей на карте мужа, а единоросс Анатолий Красников – дом, квартиру, долю в фирмах, землю, приобретенные до депутатства. В итоге им вынесено предупреждение, а Ерманова лишили мандата.

«Почему-то едросы забыли, как попался на сокрытии имущества депутат Госдумы Козенко, это выявила Генеральная прокуратура, но кроме замечания депутат ничего не получил, а спикер Госдумы заявил, что за нарушение в первый раз надо прощать! – возмущается по этому поводу крымский общественник Александр Талипов. – Теперь у Козенко в декларации ни супруги, ни имущества, а преступник Ерманов!»

Между тем, проступок Ерманова в Крыму сочли настолько серьезным, что лишить его мандата потребовал сам глава РК Сергей Аксенов и даже прислал на сессию Горсовета первого вице-спикера Госсовета РК Ефима Фикса, чтобы тот проконтролировал принятие решение.

Сам Ерманов комментирует ситуацию так: «Закон, который мы приняли на 34 сессии 27 ноября 2020 года гласит: если от Аксенова приходит предложение лишить депутата мандата, то на сессии ставят три вопроса:

1. Принять решение Аксенова

2. Отказать Аксенову

3. Принять к депутату иные меры

Как вы понимаете, по мне включили только вопрос номер 1, что уже является грубым нарушением закона.

Также мне отказали в получении копии протокола комиссии: в юротделе мне сказали звонить председателю комиссии единороссу Арастумяну, он мне сказал звонить в орготдел, орготдел отфутболил меня опять к Арастумяну, в итоге они сказали обращаться в Совет министров письменно, прекрасно понимая, что письмо дойдет, когда меня уже лишат мандата.

Еще интересный факт – некоторое депутаты единороссы начали отказываться голосовать против меня, что для меня было удивлением. В итоге, чтобы прогнуть нерадивых коллег, им угрожали, что лишат мандатов. В качестве тяжелой артиллерии Аксенов отправил в Керчь первого зама Константинова – Ефима Фикса, который будет лично считать, кто как голосует. От тайного голосования естественно отказались, хотя такое положение есть».

Напомним, Ерманов направлял запросы в прокуратуру и ФСБ запросы с просьбой выяснить, каким образом теща главы Крыма оказалась владелицей недвижимости стоимостью 400 млн рублей в центре Москвы.

Кстати, сам Аксенов сегодня тоже был в Керчи – спускал на воду новый корабль. Но в Горсовете, разумеется, не объявился.

«После решения сессии я пойду в суд, где мы планируем за пару заседаний вернуть мой мандат, но сам факт происходящего вызывает осадочек, – заявляет Ерманов. – Сегодня за час до лишения мандата я, как депутат направил повторно запрос в прокуратуру о квартире тещи Аксенова. Дембельский аккорд, так сказать».

В тексте использованы материалы: Новый день

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