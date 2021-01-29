Крымские санатории за бюджетный счет запасаются красной икрой

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Здравницы Крыма втянулись в активную подготовку к курортному сезону-2021.

Началось проведение конкурсов на поставку в санатории продуктов питания. Известно, что выбирая место для отдыха, будущие курортники обращают внимание на отзывы, касающиеся качества питания в санаториях и домах отдыха.

На сайте госзакупок отражается информация о закупках, которые проводят только те здравницы, которыми владеют государственные органы. Да и то не все: санатории, принадлежащие минобороны, проводят некие закрытые конкурсы, скрывая информацию о цене закупок.

Нынешний ассортимент в столовых казенных санаториев стал, несомненно, богаче – по сравнению, например, с бесплатными профсоюзными здравницами и пионерлагерями. Теперь многие предлагают отдыхающим икру лососевых рыб, которая, как принято считать в диетологии и медицине занимает особенное место в процессе оздоровления. Это ее свойство признают все, но есть нюансы.

В Евпатории санаторий «Здравница» покупает красную икру по 4 тыс 586 руб/кг, санаторий имени Крупской – по 3 тыс 638 руб/кг. Оба управляются крымским минздравом.

Но санаторий «Бригантина» (расположен в Заозерном, под управлением того же минздрава Крыма) купил икру по 6 тыс 920 руб/кг. Источник финансирования закупок всех этих здравниц – субсидия из бюджета Республики Крым, икру все они закупают десятками килограммов.

Иная ситуация в санатории «Искра» (Евпатория, минздрав Крыма). Икры зернистой и сельди соленой закупают всего по 1 кг – по 4 тыс 200 и 185 руб/кг соответственно. Похоже, не отдыхающим – детям с родителями – а на пару запланированных банкетов.

Следует отметить размах санатория «Орленок» (Евпатория, минздрав). Для его отдыхающих купили 98 кг икры по 5 тыс 248 руб/кг. То есть в течение летних месяцев будут съедать по килограмму в день. Если не поделятся с кем-то.

Кстати, директор «Орленка» – Дмитрий Татевосян одновременно является соучредителем некоммерческой образовательной организации «Алые паруса» – известного всем симферпопольцам детского сада в самом центре города, в двухстах метрах от Совмина.

Осталось добавить, что из военных объектов цену закупаемой красной икры обнародовал только санаторий «Ялта», принадлежащий минобороны РФ. Туда этого продукта купили 360 кг по 3 тыс 638 руб за кг, дешевле, чем годом ранее (4 тыс 890). Остальные сделали из этого военную тайну.

В тексте использованы материалы: Новый день

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