Крымчанку посадят в тюрьму за организацию пункта обмена валют

Жительница Крыма открыла обменный пункт валют в Бахчисарае. На своем бизнесе крымчанка заработала более пяти миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 42-летняя крымчанка занималась незаконной банковской деятельностью с января по сентябрь 2020 года. В помещении на центральной улице Бахчисарая она разместила оборудование для подсчета купюр и другие необходимые устройства.

В сентябре прошлого года полицейские выяснили, что женщина получила 2,4 млн рублей за незаконную сделку по продаже 33 тысяч долларов США. С января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода составила свыше 5,5 миллиона рублей.

Следователи установили, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии и производились с грубым нарушением законодательства.

Сейчас расследование уголовного дела окончено и направлено в суд. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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