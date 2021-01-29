Происшествия
Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли
В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В селе Урожайное сотрудники полиции обнаружили дома у 27-летнего местного жителя стебли, разложенные для просушки. Растения хранились на улице под навесом среди придомовых построек.
Как заключили эксперты, что представленные на исследование вещества являются марихуаной.
Хозяин дома признался, что хранил наркотики для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полицейские изъяли у жителей Симферопольского района 20 кг марихуаны. Два крымчанина вырастили на своем приусадебном участке в селе Пожарское Симферопольского района 20 кг марихуаны.
В Крыму ликвидировали наркопритон в селе. Полицейские ликвидировали наркопритон в Красноперекопском районе, сообщает пресс-служба МВД по РК.
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Москвич пытался провезти марихуану в поезде «Симферополь - Москва». В поезде «Симферополь-Москва» задержали нетрезвого жителя российской столицы, который пытался избавиться от наркотиков, сообщили в пресс-службе крымского линейного управлении МВД России на транспорте.
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