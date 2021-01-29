Коронавирус за прошедшие сутки унес жизни девяти крымчан

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3877 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2259, изолировано в обсерваторы – 0.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 32034 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 26245.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 28 января на территории Республики Крым зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку. В одной из поликлиник Симферополя, куда жители города обратились за прививкой от коронавирусной инфекции, вакцины уже нет.

В Керчи врачи выступили против объединения трех больниц. Сотрудники Керченской горбольницы №3 выступили против плана объединения медучреждения с первой и второй больницами.

Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Севастополе решили продлить до 10 февраля, но ряд ограничительных мер с 1 февраля будет отменен.