Коронавирус в Крыму
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КФУ возвращается на очный формат обучения с 8 февраля
С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те пары, на которых должно присутствовать более 25 человек.
Об этом сообщается на официальной странице Крымского федерального университета им. Вернадского в Instagram.
«С 8 февраля занятия в группах, где количество студентов не превышает 25 человек, будут проходить в очном формате, а лекционные занятия, на которых должно присутствовать большее количество студентов, – в бесконтактном», — сказал ректор университета Андрей Фалалеев.
Ориентировочно такой формат обучения будет действовать до марта. По словам Фалалеева, в начале весны планируется вакцинация студентов. Если она пройдет успешно – есть вероятность снятия всех ограничений.
Формат работы вуза согласован с Роспотребнадзором.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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