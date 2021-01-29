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Коронавирус в Крыму

КФУ возвращается на очный формат обучения с 8 февраля

17:42 пятница, 29 января 2021

С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те пары, на которых должно присутствовать более 25 человек.

Об этом сообщается на официальной странице Крымского федерального университета им. Вернадского в Instagram.

«С 8 февраля занятия в группах, где количество студентов не превышает 25 человек, будут проходить в очном формате, а лекционные занятия, на которых должно присутствовать большее количество студентов, – в бесконтактном», — сказал ректор университета Андрей Фалалеев.

Ориентировочно такой формат обучения будет действовать до марта. По словам Фалалеева, в начале весны планируется вакцинация студентов. Если она пройдет успешно – есть вероятность снятия всех ограничений.

Формат работы вуза согласован с Роспотребнадзором.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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