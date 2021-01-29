Какой сегодня праздник 29 января

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Сегодня, 29 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти героев Крут в Украине

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В Украине 29 января - День памяти героев Крут. Именно в этот день в 1918 году в 130 км к северо-востоку от Киева состоялся бой четырехтысячной большевистской армии Михаила Муравьева против отряда из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов.

Боевые действия начались еще в середине декабря 1917 года, а после Четвертого универсала Центральной Рады (и фактического провозглашения независимости УНР) 22 января 1918 года Украина и большевистская Россия де-факто оказались в состоянии войны.

В советское время события под Крутами либо замалчивались, либо обрастали мифами и догадками. В основном это обвинения в адрес Центральной Рады и военного украинского командования, которые допустили гибель юнкеров и студентов. В то же время украинский поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку студентов стихотворение «Памяти тридцати».

День первооткрывателя в России

«Пусть в России будет новая памятная дата - День Первооткрывателя!» - под таким несколько патетичным названием 26 января 2017 г. в Международном Фонде славянской письменности и культуры в Москве прошел круглый стол, в ходе которого состоялась презентация нового объединения - Благотворительного фонда «Историческое наследие русских географических открытий», сообщили «Русской народной линии» устроители мероприятия.

Объявление 29 января - Днем Первооткрывателя, придание ему статуса праздничного и выходного дня, широкомасштабные мероприятия, посвященные многочисленным выдающимся открытиям российских первопроходцев, безусловно, позволят народу современной России заново открыть для себя героические страницы истории.

Петр Полукорм

Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра - одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра - известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

Также сегодня, 29 января, отмечают такие праздники:

- День мобилизации против угрозы ядерной войны

- День поклонения честным веригам святого апостола Петра

- День работников прокуратуры Молдовы

- День необязательств

- День неспешного заплетания кос

- День кукурузных чипсов (National Corn Chip Day) в США

- День головоломок (National Puzzle Day) в США

- День вольнодумцев (Freethinkers Day) в США

- День скряги (National Curmudgeons Day) в США

- День мучеников в Непале

- Апхеллио (Фестиваль огня) в Шотландии

Сегодня именины празднуют: Петр, Варсонофий, Максим, Галатиан, Дамаскин, Данакт, Еврет, Елевсипп, Иовилла, Леонилла, Мелевсипп, Неон, Памва, Спевсипп, Турвон.

Что происходило 29 января в прошлые годы

1547 - в Москве венчан на царство Иван IV Грозный.

1616 - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен, открыли крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн.

1635 - кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук.

1804 - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы.

1856 - королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны«Крест Виктории».

1896 - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1918 - битва под Крутами. Бой длился 5 часов с 5 между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300-ми киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву.

1919 - конгрессом США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков.

1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

1943 - фашистами издан указ об аресте и отправке всех цыган в концлагеря.

1960 - создана первая искусственная почка.

2000 - в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 января. Какие праздники будут завтра?

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