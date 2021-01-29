Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +4
море +10

Власть

Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду

Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Михаил Лазарев был задержан сотрудниками полиции на ул. Портовая, на нарушителя был составлен протокол.

Судебное решение было принято в декабре 2020 года.

Михаил Лазарев стал главой Нахимовского муниципалитета в конце октября 2019 года. За него проголосовали 8 из 13 депутатов муниципального совета.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях. В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».

В Крыму прокуратура направила в суд дело о похищении фермером ребенка ради выкупа. В Нижнегорском районе перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в похищении 15-летнего подростка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей, сообщает прокуратура Крыма.

В Севастополе экс-председатель кооператива продавал чужие квартиры. Бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива «Жилком» в Севастополе пойдет под суд за продажу чужих квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

Начальник крымского Погрануправления ФСБ госпитализирован с COVID-19. Начальник Погрануправления ФСБ по Республике Крым Сергей Станкевич госпитализирован в Москве с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Общество
Чем грозят Крыму три крупных астероида

Чем грозят Крыму три крупных астероида

Ученые призывают соблюдать спокойствие.

Бизнес
Крымские санатории за бюджетный счет запасаются красной икрой

Крымские санатории за бюджетный счет запасаются красной икрой

Здравницы Крыма втянулись в активную подготовку к курортному сезону-2021.

Власть
Крымский депутат лишился мандата за интерес к недвижимости тещи Аксенова

Крымский депутат лишился мандата за интерес к недвижимости тещи Аксенова

Депутата керченского городского Совета Константин Ерманов досрочно лишили мандата.

Власть
ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях

ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях

В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации