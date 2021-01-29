Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду

Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Михаил Лазарев был задержан сотрудниками полиции на ул. Портовая, на нарушителя был составлен протокол.

Судебное решение было принято в декабре 2020 года.

Михаил Лазарев стал главой Нахимовского муниципалитета в конце октября 2019 года. За него проголосовали 8 из 13 депутатов муниципального совета.

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