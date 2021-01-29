ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях

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В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По информации спецслужбы, «для ведения незаконной деятельности уроженцы Севастополя и Ялты создали «фейковые» аккаунты в социальных сетях».

«Используя для конспирации аккаунты с вымышленными именами, размещали в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Сотрудниками ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий их личности были установлены», - говорится в сообщении ФСБ.

По месту жительства задержанных провели оперативно-розыскные мероприятия.

«Силовики изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и экстремистскую литературу», говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети «Интернет». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Выясняется их причастность к другим преступлениям экстремистской направленности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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