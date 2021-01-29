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Власть

Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру

Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру

фото © crimea.sm.news

Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.

Об этом сообщили в горсовете.

«Согласно решению к главе администрации города Симферополя Проценко Елене Степановне будет применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года. «За» проголосовали 26 депутатов, «против» - один», - сообщили в горсовете Симферополя.

Кто именно проголосовал «против», неизвестно, поскольку голосование было анонимным.

Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году. 

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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