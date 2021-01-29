Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру

фото © crimea.sm.news

Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.

Об этом сообщили в горсовете.

«Согласно решению к главе администрации города Симферополя Проценко Елене Степановне будет применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года. «За» проголосовали 26 депутатов, «против» - один», - сообщили в горсовете Симферополя.

Кто именно проголосовал «против», неизвестно, поскольку голосование было анонимным.

Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Никто не понимает зачем: в центре Севастополя построят пропускной пункт. В рамках культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе построят контрольно-пропускной пункт.

Экс-менеджеры «Массандры» заняли ключевые должности в администрации Ялты. Новые назначения произошли в распорядительно-исполнительной власти Ялты.

Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи. Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.

В Совете Европы сказали, что мешает визиту комиссара по правам человека в Крым. Секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на зимней сессии Парламентской ассамблеи СЕ в Страсбурге сообщила, что из-за пандемии коронавируса комиссар по правам человека не может посетить Крым, информирует «Укринформ».