Власть
Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру
фото © crimea.sm.news
Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.
Об этом сообщили в горсовете.
«Согласно решению к главе администрации города Симферополя Проценко Елене Степановне будет применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года. «За» проголосовали 26 депутатов, «против» - один», - сообщили в горсовете Симферополя.
Кто именно проголосовал «против», неизвестно, поскольку голосование было анонимным.
Как ранее сообщалось, глава РК Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Депутаты горсовета Симферополя объявили строгий выговор мэру
Депутаты Городского совета Симферополя «большинством» проголосовали за вынесение выговора главе администрации города Елене Проценко.
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