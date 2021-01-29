Происшествия
Четыре пистолета не помогли пенсионеру в Севастополе спасти телевизор
Личный арсенал не помог 63-летнему севастопольцу отстоять телевизор и другое имущество.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, пожилой гражданин пригласил к себе приятелей для совместного застолья, и один из приглашенных проявил черную неблагодарность — незаметно похитил ключи от дверей квартиры гостеприимного хозяина.
На следующий день, когда хозяин ушел на работу, злоумышленник проник в его жилище, похитил четыре пневматических пистолета и телевизор общей стоимостью 50 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.
Вероломному гостю пистолеты тоже не помогли, он был оперативно задержан сотрудниками полиции. Было установлено, что 44-летний преступник уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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