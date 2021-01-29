Чем грозят Крыму три крупных астероида

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Ученые призывают соблюдать спокойствие.

На этой неделе несколько астероидов размерами до ста метров приблизились достаточно близко к планете Земля. Эксперты рассказали, как встреча с блуждающими странниками Вселенной может повлиять на жителей Крыма.

Как сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА, 28 января на расстояние 2,2 млн километров, что равно примерно 5,5 дистанциям от Земли до Луны, пролетел астероид 2021 BZ. Астрономы оценивают его размер в 29-65 метров.

Сегодня к нашей планете приблизятся еще два небесных тела. Первый из них — по имени 2021 AG7 размером от 47 до 110 метров, а вечером, в 22.37, мимо промчится небольшой астероид 2021 AF7.

Как рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, астероиды регулярно пролетают мимо Земли.

«Параметры этих небесных тел не экстремальные, хотя они близко приблизятся, но это безопасное расстояние», — заверил ученый.

По мнению кандидата биологических наук, ректора Русской астрологической школы Михаила Бородачева, самая большая опасность этих астероидов состоит в том, что они нагнетают психоз.

«С их помощью людей будут переключать с насущных на несущественные космические проблемы. Всеобщая атмосфера страха и неуверенности только усилится», — считает астролог.

Михаил Бородачев советует включить разум и уйти от эмоций.

Больше на самочувствии крымчан скажется нынешняя переменчивая погода, чем пролет астероидов, высказал свое мнение ForPost профессор кафедры «Лечебная физкультура и спортивная медицина, физиотерапия с курсом физического воспитания» Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик.

По словам нашего собеседника, при изменениях геомагнитного поля Земли обостряются хронические заболевания и патологии, что приводит к увеличению числа инфарктов и инсультов. Поэтому сейчас «хроникам» надо обратить внимание на прием лекарственных препаратов. Что касается условно здоровых людей, то Юрий Бобрик порекомендовал им соблюдать режим труда и отдыха.

«Не перенапрягаться! Занимайтесь умеренными физическими нагрузками, употребляйте сбалансированное питание», — посоветовал эксперт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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