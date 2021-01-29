COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

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По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

«85 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 71 года до 96 лет», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9500 человек. Выздоровели 8566 человек, скончались 385 пациентов.

На сегодняшний день в стационарах находится 354 человека с подтвержденным COVID-19, в отделениях для лечения легких форм – 108 пациентов.

Под наблюдением находится 641 человек. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек, среди них учителя и медицинские работники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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