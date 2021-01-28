Жительница Севастополя спасла верблюда от продажи на мясо

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В новом доме верблюд проявляет большой интерес к лошадям и очень тянется к людям.

Жительница Севастополя выкупила 15-летнего верблюда по имени Барик. Раньше катавший туристов на Ай-Петри, последние полгода он провел на короткой привязи в частном доме в Бахчисарайском районе. Если бы не переезд на ранчо на Сахарной Головке, вероятнее всего он бы погиб.

Об удивительной истории покупки Барика, его новой жизни и старых проблемах журналист поговорил со спасительницей животного, основательницей ранчо Sugar Valley Наталией Курласовой.

«Как-то раз, просматривая Avito, я увидела верблюда — и мне захотелось узнать: почему его продают? Потому что на фотографиях он был красивый. Мне сказали, что продают для проката, и я подумала — почему бы не катать на нем ребятишек?» — рассказала Наталия Курласова.

Однако первая встреча с животным была вразрез с ожиданиями девушки. Верблюд, природа которого требовала длинных переходов, уже долгое время стоял привязанный короткой веревкой к забору. На его теле были пролежни, очень болели суставы задних ног. При виде подобной картины вопрос покупки уже не стоял — животное необходимо было спасать.

«Мне его отдали за сигареты и небольшую сумму денег, потому что хозяин понимал, что либо он сдаст верблюда на мясо, либо он отдаст его нам», — грустно отметила Наталия.

Три дня назад Барика доставили в поселок Сахарная Головка, где его ждала новая семья и дом. Верблюд проявляет большой интерес к лошадям, которые его пока побаиваются. К собакам, по словам новой хозяйки, Барик оказался безразличен, зато очень тянется к людям.

Новая обстановка не в силах излечить животное от застарелых проблем со здоровьем. Верблюд работал на протяжении всей своей жизни, и буквально до дня выкупа на его спину забирались желающие получить эффектное фото.

Рабочие, возводившие дом для Барика, отметили, как тяжело ему было выбираться из машины после переезда. Животному, по словам специалистов, не хватает жидкости в суставах — ему необходимо понемногу их разминать.

На первом этапе с верблюдом планируют гулять по полчаса безостановочно, постепенно продлевая время. Однако животное также нуждается в лекарствах, найти которые на территории полуострова пока не получается.

«Нужно колоть протекторы — одно лекарство стоит 17,5 тысяч. Деньги нам помогли собрать неравнодушные люди, но лекарства в Крыму нет. Ищут его и в Новосибирске, и в Москве. Кто первый найдет — сразу выкупим», — сказала Наталия.

Наталия Курласова намерена вылечить животное, постричь и отмыть его. В будущем, возможно, устраивать для желающих фотосессии с Бариком, предварительно одев его в какой-нибудь яркий наряд.

Девушка отмечает, что верблюд очень нуждается во внимании со стороны человека и вполне заслуживает этого. Кроме того, Наталия хотела бы выкупить енотов из зоопарка «Сказка», обустроив им вольер, условия в котором были бы максимально приближены к природе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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