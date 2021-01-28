Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения

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Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Севастополе решили продлить до 10 февраля, но ряд ограничительных мер с 1 февраля будет отменен.

Соответствующие решения приняты сегодня на региональном оперштабе, передает «Новый Севастополь».

«Предлагаю принять решение о продлении всех этих указанных ограничительных мероприятий пока до 10 февраля», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заявив, что речь идет о соблюдении масочного режима и сохранении социальной дистанции.

При этом средствам размещения в Севастополе разрешили заселять иногородних граждан без предъявления справки об отсутствии коронавируса. Официально справочный режим будет отменен с 1 февраля.

«Исключить обязанность граждан, прибывающих в Севастополь из других субъектов Российской Федерации с целью размещения в гостиницах или иных средствах размещения, проходить обследования на новую коронавирусную инфекцию, – сказал Развожаев. – Отменяем справки при заселении в гостиницу».

Губернатор пояснил, что отельеры давно просили отменить требование к постояльцам предоставлять справки, но сделать это не позволяла ситуация с коронавирусом. Справочный режим действовал в Севастополе с 19 октября.

С 1 февраля в городе начнут работу кинотеатры и театры с наполняемостью зала до 30%. Также с началом февраля будет снят запрет на ночную работу заведений общепита и разрешены корпоративы численностью не более 15 человек в зале. «Чтобы мероприятия по 100-150 человек не собирались в ресторанах. 15 человек – можно провести мероприятие: день рождения, праздник и так далее», – сказал глава города.

Ограничения на ночную работу общепита в Севастополе были введены 28 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что средства размещения Севастополя в новогодние каникулы понесли большие убытки из-за справочного режима и запрета на проведение экскурсий. Экскурсии разрешили проводить в городе только 12 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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