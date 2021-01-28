Водный кризис
Развитие сюжета: В крымской реке Бельбек повышается уровень воды ● Еще три населенных пункта в Крыму переведут на скважины ● Воды в Ялте много, но давать ее будут все равно по часам ● Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму ● Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго
Власти Алушты рассказали о ситуации с водоснабжением
фото © Новости Крыма
Расход воды в Алуште и пригороде за сутки в два раза превышает приток в Изобильненское водохранилище, сообщила глава администрации курортного города Галина Огнева.
По ее информации, на данный момент объем водохранилища составляет 2 млн 640 тыс. кубических метров (проектный объем - 13,25 млн кубометров).
«Приток составляет около 10 000 куб.м в сутки, расход – 20 000 куб.м. в сутки. На графике подачи воды находятся 11 населенных пунктов Алуштинского региона», - уточнила Огнева в Facebook.
Она добавила, что также специалисты выявили в селе Нижняя Кутузовка утечку в 100 кубов воды из-за самовольной регулировки абонентами задвижек.
Также глава администрации пообещала, что в кратчайшие сроки для жителей многоэтажного дома в Партените, которые не получали воду на верхних этажах, будет установлен насос.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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