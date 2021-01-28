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Коронавирус в Крыму

«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку

«Вакцина уже закончилась»: симферопольцы жалуются, что не могут сделать прививку

фото © pravda.com.ua

В одной из поликлиник Симферополя, куда жители города обратились за прививкой от коронавирусной инфекции, вакцины уже нет.

Об этом сообщила местная жительница.

«В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника 4» уже закончилась вакцина от Covid-19. Сроки поставки не говорят. Запись отменили. На «горячей линии» Минздрав РК тоже ситуацию не разъяснили», - рассказала горожанка.

Информацию о том, что вакцины от коронавируса в некоторых больницах Крыма уже нет, подтвердила вице-премьер - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская. «Из тех 8 тысяч доз вакцины, которые поступили в Крым в декабре, начале января, осталось не много, в некоторых больницах вакцины уже нет», - цитирует ее Мининформ РК.

В то же время вице-премьер заверила, поставки продолжаются. «Я хочу успокоить крымчан – вакцина будет поступать периодично в республику. Для Крыма увеличена партия вакцины до 15-ти тысяч доз, вместо 7-ми, которые нам были обещаны изначально», - рассказала Романовская.

При этом она подчеркнула, запись на вакцинацию продолжается. Сделать это можно через регистратуру медицинского учреждения, WhatsApp-приемные, портал Госуслуг. «В случае, если нет удобной даты или отсутствует вакцина, вам обязательно перезвонят из регистратуры для согласования даты и времени процедуры после того, как поступит вакцина в медицинское учреждение. Мы продолжаем запись, так как нам очень важно понимать потребность в вакцине», - заявила зампред.

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