В Судаке местный рабочий подозревается в изнасилованиях

В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Судака, который обвиняется в ряде насильственных действий, избиений, угроз и грабежей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Как установили следователи, 26 августа 2020 года мужчина на своем автомобиле ехал из одного населенного пункта в другой и заметил на трассе 23-летнюю девушку. Он предложил ее подвезти, но по дороге свернул в лесополосу и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственное преступление. Затем злоумышленник похитил у девушки вещи на сумму более 30 тысяч рублей.

Мужчину удалось задержать, а также в ходе следствия установить, что он причастен к подобным преступлениям. В феврале 2016 года на остановке общественного транспорта он заметил 62-летнюю женщину, напал на нее, избил и совершил насильственные преступления. Затем он украл у жертвы ценное имущество и скрылся, правоохранители объявили его в розыск.

Выяснилось, что преступником оказался 38-летний рабочий одного из промышленных предприятий, ранее не судимый. На данный момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру для дальнейшего изучения и направления в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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