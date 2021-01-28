В Симферополе проверяют перевозчиков

До 5 февраля на территории Симферополя проводится профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки».

Его цель - обеспечить безопасность при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«Сотрудники ГИБДД выявляют и пресекают нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок городских и междугородних сообщений», - сообщили в администрации и подчеркнули: «Только официальный перевозчик может обеспечить пассажиру надлежащие условия транспортировки».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил ограничение на проведение банкетов, свадеб и других торжественных и корпоративных мероприятий до 1 марта.

ФСБ-шники в Крыму отчитались о результатах рейдов на браконьеров. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым с начала года провели уже 30 рейдов в районе поселка Щелкино.

«Всем бояться»: в Крыму налоговая плотно займется рынками. Арендаторов торговых мест на крымских рынках в текущем году ожидают обследования со стороны налоговой службы на предмет применения контрольно-кассовой техники.

Крымчанин получил реальный срок за убийство собаки. Почти два года тюрьмы получил крымчанин, который убил собаку и избил сотрудника полиции.