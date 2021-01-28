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Власть

В Симферополе проверяют перевозчиков

До 5 февраля на территории Симферополя проводится профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки».

Его цель - обеспечить безопасность при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«Сотрудники ГИБДД выявляют и пресекают нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок городских и междугородних сообщений», - сообщили в администрации и подчеркнули: «Только официальный перевозчик может обеспечить пассажиру надлежащие условия транспортировки».

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