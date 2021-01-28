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Происшествия

В Симферополе двое собутыльников ограбили выпивавшего с ними дедушку

Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже у пенсионера.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию Симферополя обратился 71-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с двумя малознакомыми людьми распивал спиртные напитки. Воспользовавшись гостеприимством пенсионера, злоумышленники похитили телевизор, инструменты, банковскую карту и деньги мужчины. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

— Задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее не судимые 28-летний симферополец и 43-летний гражданин соседнего государства. Оба фигуранта признались в совершении кражи. Сотрудниками полиции по месту жительства подозреваемых произведены осмотры, в ходе которых похищенное имущество изъято в полном объеме, — рассказали в пресс-службе.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело, им избрана мера причинения в виде подписки о невыезде, а максимальное наказание, которое грозит им после слушания уголовного дела в суде, составляет до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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