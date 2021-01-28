В Севастополе перенесли сроки открытия новой поликлиники

В Гагаринском районе Севастополя приступили к расчистке территории под строительство современной поликлиники в микрорайоне Казачьей бухты, сообщает телеканал НТС.

Представители подрядной организации ООО «Теплостройсервис» занимаются демонтажем недостроенного при Украине медучреждения и вывозом строительного мусора с участка.

«Это с украинского периода. Планировалось также возведение поликлиники, но, к сожалению, не было доведено до конца. Здание пришло в негодность, использовать его в дальнейшем и достраивать не представлялось возможным после заключения экспертизы. Соответственно, было принято решение его демонтировать», — напомнил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Планируется, что новая поликлиника будет универсальной: в ней разместится детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое — на 200 посетителей, а также женская консультация. Срок окончания работ по контракту — декабрь 2022 года.

Напомним: первоначально возвести поликлинику на 320 посещений в смену до декабря 2021 года должно было АО «Сатурн», также то претендовавшее, то отказывавшееся от строительства в рамках медицинского кластера. Однако в апреле прошлого года контракт на сумму в 264 миллиона рублей с компанией был расторгнут.

В октябре 2020 года — на стадии подписания контракта — в пресс-службе департамента капитального строительства города Севастополя также сообщали, что работы по строительству поликлиники планируется завершить в декабре 2021 года.

Отметим, что новому подрядчику, определенному не по конкурсу, которого требует ФЗ-44, а распоряжением губернатора по итогам заседания комиссии, также предстоит достроить детский сад, расположенный буквально за забором. Учебное заведение придется возводить практически с нуля, так как предыдущая компания за 9 месяцев успела лишь подготовить участок к работам, огородить его и пробурить две скважины под сваи.

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