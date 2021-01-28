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Власть

В Севастополе объявили о рекордном подорожании отопления

В Севастополе объявили о рекордном подорожании отопления

фото © Новости Крыма

Стоимость отопления в Севастополе за 2020 год выросла в три раза больше, чем по России в целом, общее удорожание составило 10% при среднероссийских 3,36%.

Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Среди других рекордсменов по повышению цен на конкретные услуги — Иркутская область, где более чем на пять процентов подорожала электроэнергия, в Республике Алтай горячее водоснабжение стало ценнее на 12,2%.

Как говорится в исследовании, некоторые регионы страны вообще не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сбор взносов на капитальный ремонт. Так, рост цен на ЖКХ оказался ниже уровня инфляции в Москве (повышение на три процента) и Санкт-Петербурге (на 4,6 процента). Лидером по стоимости коммуналки стала Республика Коми с подорожанием на 16,2 процента.

Согласно данным сайта ГУП «Севтеплоэнерго», а также в соответствии с приказами департамента городского хозяйства Севастополя, тариф на тепловую энергию (теплоноситель вода) для горожан в 2020 году повысился с 2102,06 до 2351,46 руб./Гкал. Кроме того, по итогам 2019 года многие севастопольцы получили платежки, в которых задним числом приписали долги за тепло даже тем, у кого центрального отопления не имелось вовсе. В 2020 году эта проблема повторилась.

В ГУП «Севтеплоэнерго» сообщили, что в ближайшие полгода повышение тарифов на отопление не ожидается — но с 1 июля 2021 года тепло будет стоить уже 2495,55, в 2022 году запланировано повышение еще на 100 рублей, а в 2023 году цена отопления вырастет до 2693,34 руб. за Гкал.

В тексте использованы материалы: Форпост, lenta.ru

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