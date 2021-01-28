Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Порядка 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале ● В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки ● Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию
В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время
фото © rg.ru
В настоящее время в Крыму закрыты на карантин 13 дошкольных групп, один детсад, 39 классов и две группы в училищах.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
— В тех классах, которые переведены на дистанционное обучение, разработаны нормативные документы, организация учебного процесса регламентируется этими локальными актами. Учителям оказывается методическая помощь, — отметила Лаврик.
Она подчеркнула, что согласно письму Роспотребнадзора, маски обязаны носить все сотрудники образовательной организации во внеурочное время.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму с родителей требуют в понедельник отчитаться где дети были в субботу. Скопировавшие скриншоты школьных чатов в социальные сети осторожничают и не называют номера заведений.
Дети в Крыму сбежали из реабилитационного центра «путешествовать». Два подростка сбежали из реабилитационного центра в Керчи.
Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей. Более трех тысяч севастопольских учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом третьей учебной четверти.
В Крыму отреагировали на предложение бессрочной аккредитации для вузов. Бессрочная аккредитация для вузов только подтвердит, что учебное заведение предоставляет качественное образование.
Экс-менеджеры «Массандры» заняли ключевые должности в администрации Ялты
Новые назначения произошли в распорядительно-исполнительной власти Ялты.
В Крыму развернули российский ракетный комплекс «Бастион»
Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» в рамках учений совершил марш в позиционный район на территории Крыма, сообщил в четверг Черноморский флот России.
Власти Севастополя ослабили ковидные ограничения
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в Севастополе решили продлить до 10 февраля, но ряд ограничительных мер с 1 февраля будет отменен.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
26 января
Южноафриканский штамм коронавируса оказался опаснее британского
«Южноафриканский» штамм коронавируса опаснее «британского»: он приобретает мутации для повторного заражения людей, рассказал в интервью «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.