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Коронавирус в Крыму

В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время

17:08 четверг, 28 января 2021
В Крыму учителей обязали носить маски даже во внеурочное время

фото © rg.ru

В настоящее время в Крыму закрыты на карантин 13 дошкольных групп, один детсад, 39 классов и две группы в училищах.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

— В тех классах, которые переведены на дистанционное обучение, разработаны нормативные документы, организация учебного процесса регламентируется этими локальными актами. Учителям оказывается методическая помощь, — отметила Лаврик.

Она подчеркнула, что согласно письму Роспотребнадзора, маски обязаны носить все сотрудники образовательной организации во внеурочное время.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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