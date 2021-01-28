В Крыму развернули российский ракетный комплекс «Бастион»

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Российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» в рамках учений совершил марш в позиционный район на территории Крыма, сообщил в четверг Черноморский флот России.

«Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе. В соответствии с планом боевой подготовки военнослужащие дивизиона БПКРК «Бастион» в полевых условиях отработали комплекс задач по предназначению, в ходе которых провели различные тренировки», – говорится в сообщении.

Российские военные отметили, что следующим этапом полевого выхода дивизиона БПКРК «Бастион» станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота.

Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

БПКРК «Бастион» – береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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