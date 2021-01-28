Происшествия
В Керчи всем миром убирали с дороги пьяного автолюбителя
В Керчи автоинспекторы вместе с бдительными гражданами отстранили нетрезвого водителя от управления автомобилем.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Об изрядно выпившем водителе, управляющим автомобилем керченским полицейским сообщили местные жители. Ближайший наряд дорожно-патрульной службы оперативно отреагировал на полученное сообщение и в кратчайшие сроки остановил указанный автомобиль.
— За рулем иномарки оказался 43-летний гражданин, у которого полицейские выявили явные признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или в медицинском учреждении, однако мужчина отказался, — рассказали в пресс-службе.
За многочисленные грубые нарушения закона горе-водитель был привлечен к административной ответственности. Теперь ему грозит лишение права на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три подростка из Ленобласти сбежали в Крым из-за тепла и яблок. Школьников из Соснового Бора, которые ушли из дома накануне, разыскивают по всей России.
В Севастополе мужчина упал с балкона и разбился. В Севастополе мужчина упал с балкона многоэтажного дома.
Крымчанка спровоцировала дворнягу и чуть не лишилась глаза. По крымским социальным сетям разошлись жуткие фотографии после очередного нападения собаки на человека в Керчи.
В Крыму семья с тремя детьми на «Ниве» застряла в грязи. Семью из пяти человек, застрявших на автомобиле в грязи посреди леса, пришлось эвакуировать спасателям.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки зарегистрировали 98 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму все стабильно: 184 новых заражений за сутки
За 27 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции
Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли связь между содержанием в организме специфических иммунных клеток M-MDSC с развитием осложнений при коронавирусной инфекции.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
26 января
В крымской реке Бельбек повышается уровень воды
Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.