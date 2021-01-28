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Происшествия

В Керчи всем миром убирали с дороги пьяного автолюбителя

13:36 четверг, 28 января 2021
Керчь

В Керчи автоинспекторы вместе с бдительными гражданами отстранили нетрезвого водителя от управления автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Об изрядно выпившем водителе, управляющим автомобилем керченским полицейским сообщили местные жители. Ближайший наряд дорожно-патрульной службы оперативно отреагировал на полученное сообщение и в кратчайшие сроки остановил указанный автомобиль.

— За рулем иномарки оказался 43-летний гражданин, у которого полицейские выявили явные признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или в медицинском учреждении, однако мужчина отказался, — рассказали в пресс-службе.

За многочисленные грубые нарушения закона горе-водитель был привлечен к административной ответственности. Теперь ему грозит лишение права на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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